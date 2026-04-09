Gestão do canil e resíduos municipais na mira da JP São Vicente

A Juventude Popular de São Vicente reagiu, esta quinta-feira, com dureza às recentes imagens que mostram a acumulação de lixo e as condições de alojamento de animais no armazém municipal. Através de um comunicado assinado pelo seu presidente, João Pedro Sousa, a estrutura política classifica o cenário como um "atentado à saúde pública e à dignidade animal".

O comunicado surge na sequência de denúncias que dão conta de uma lixeira a céu aberto que coabita com o canil municipal. A JP não poupou críticas à postura do executivo, visando diretamente o Presidente da Câmara, José Carlos Gonçalves, que recentemente afirmou que os animais se encontravam "felizes e alimentados". Para João Pedro Sousa, estas declarações são "um insulto à inteligência dos munícipes" e um desrespeito perante as evidências que se tornaram virais nas redes sociais.

A JP recorda que a falta de sensibilidade para com a causa animal não é nova, evocando o episódio em que a ex-Vice-Presidente abandonou uma reunião com a Associação Ajuda a Alimentar Cães. "Este histórico de prepotência e falta de empatia confirma que a proteção animal nunca foi uma prioridade para este executivo", acusa o líder da juventude partidária, sublinhando que a transferência de culpas para pelouros de vereadores que perderam funções não justifica a negligência acumulada.

O comunicado reforça ainda que a postura da JP São Vicente tem sido de constante fiscalização do território, enumerando diversos casos em que a estrutura agiu para denunciar falhas na gestão pública. João Pedro Sousa garante que a estrutura manterá uma "postura firme de responsabilidade civil e social", prometendo continuar vigilante perante o que define como o "desleixo" da gestão municipal. "Não basta identificar o problema; é imperativo agir. Exigimos humanidade na gestão dos animais e rigor na preservação do nosso património", conclui o comunicado.