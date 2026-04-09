Paulo Alves pede cobertura para campos de escolas de Santa Cruz e Jardim da Serra

Coube ao deputado Paulo Alves apresentar um projecto de resolução do JPP que recomenda ao Governo Regional a construção da cobertura dos campos de jogos (polidesportivos) da Escola EB1/PE e Creche de Santa Cruz e Escola EB1/PE e Creche do Jardim da Serra. Conforme reconheceu o parlamentar, trata-se da insistência de um pedido, já que uma primeira tentativa foi rejeitada pela maioria.

A Escola Básica e Creche de Santa Cruz possui um campo de jogos descoberto, parque infantil e um átrio em redor da escola. A zona do átrio à frente da escola tem uma parte coberta, mas cuja cobertura só foi possível com verbas provenientes de actividades organizadas pela comunidade educativa. Neste estabelecimento de ensino estão matriculados no presente ano letivo, 378 crianças distribuídas por diferentes níveis de ensino e educativos.

Já a Escola Básica e Creche do Jardim da Serra conta no ano lectivo de 2025-2026 com 101 alunos matriculados, distribuídos por 4 turmas de 1.º Ciclo, 1 turma/sala de pré-escolar e 1 turma/sala de creche.