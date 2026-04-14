ANIMAD afirma estar fora do Cortejo da Flor após alegada "censura" a música

A Associação ANIMAD afirma que não vai participar no Cortejo da Festa da Flor, após ter existido uma alegada "censura" a um dos temas musicais que iriam usar, por parte da Comissão de Análise e Acompanhamento da Direcção Regional de Turismo.

Numa carta aberta a esse organismo, publicada nas redes sociais da associação, Orlando Vieira, responsável pelo projecto, questiona os argumentos que levaram a essa "censura". De acordo com o que foi tornado público, em causa está a música 'Berghain', da cantora Rosalia, que a CAA entende que "a respectiva letra integra expressões de teor explícito que se revelam desadequadas ao contexto do evento".

Ora, a ANIMAD indica que a música original contém essas expressões, mas que a versão que será utilizada na coreografia da Festa da Flor foi adaptada, não constando essas terminologias e que, aliás, trata-se de uma versão disponível on-line.

"Lamento profundamente que, após um percurso tão longo, se tenha chegado a este ponto sem uma fundamentação objectiva, clara e proporcional vindo de alguém ou um grupo de alguns que não desejam seguir para um futuro, um futuro de inovação, bom gosto e criatividade!!!", aponta Orlando Vieira.

A Animad apresentava o projecto 'AQUA', integrando 143 participantes. Orlando Vieira afirma que esta não é uma decisão voluntária e que a sua posição mantém-se "firme e inalterada". "

"Deixo expressamente registado que a responsabilidade por todos os custos associados ao projecto aprovado em 2025 deverá ser integralmente assumida pelas entidades competentes envolvidas no mesmo", aponta.