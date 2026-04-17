Chega denuncia degradação das vias públicas em Santa Cruz

O Chega denunciou, hoje, através de comunicado, o estado de degradação das vias públicas de Santa Cruz e acusou o executivo municipal do JPP de estar a condenar o concelho à estagnação. O mau estado das estradas é uma realidade há anos, mas que o partido afirma que se tem vindo a agravar.

"Após mais de uma década de governação do Juntos Pelo Povo (JPP), o concelho apresenta sinais claros de abandono: estradas em mau estado, falta de manutenção e ausência de respostas para problemas básicos. A desculpa das dívidas herdadas já não é aceitável. Doze anos depois, o que se exige é obra feita", atira o Chega, que faz chegar às redacções alguns registos fotográficos.

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O partido responsabiliza directamente o executivo municipal pela falta de competência e de visão. "Santa Cruz é um dos concelhos com maior capacidade de receita da Região Autónoma da Madeira, o que torna evidente que o problema não está na falta de meios, mas na má gestão", indica o Chega

“O JPP falhou. Falhou naquilo que é mais básico: garantir condições mínimas às pessoas. Hoje, quem vive em Santa Cruz sente diariamente o estado de degradação a que o concelho chegou", afirma Agostinho Alves, que foi candidato pelo Chega à Câmara Municipal.

Durante anos governaram com desculpas. Hoje já ninguém acredita. O que falta não é dinheiro, é competência. Sempre que houver danos nas viaturas provocados pelo estado das estradas, esses prejuízos devem ser reclamados junto da Câmara Municipal. É um direito de quem paga impostos e exige condições dignas. Agostinho Alves

O Chega considera que esta situação exige responsabilidade política e entende que a actual liderança deve retirar as devidas consequências.