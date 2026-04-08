CDS alerta para falhas na comunicação de cortes de água em Santa Cruz

O CDS-PP Santa Cruz defendeu, hoje, a necessidade de reforçar a comunicação da autarquia relativamente aos cortes no abastecimento de água, na sequência de queixas de moradores e empresas.

De acordo com um comunicado de imprensa, a estrutura partidária local refere ter recebido várias reclamações provenientes das zonas da Azenha e das Figueirinhas, relacionadas com interrupções no fornecimento de água que, "alegadamente, se têm repetido com alguma frequência, incluindo no dia de hoje".

Segundo a concelhia centrista, a informação recolhida aponta para que estes constrangimentos estejam associados a intervenções na rede de abastecimento. Ainda assim, o CDS entende que, “a existir um plano de intervenções, a Câmara Municipal de Santa Cruz deve informar a população de forma mais clara e mais eficaz”.

O partido refere ainda que muitos moradores e empresas têm sido "apanhados de surpresa, sem informação suficiente sobre os locais afectados, horários previstos ou duração dos cortes", situação que considera poder ser "minimizada com uma comunicação mais ágil por parte da autarquia".

De acordo com o comunicado, embora o edital relativo ao corte de hoje tenha sido afixado a 31 de Março e divulgado nas redes sociais nessa data, tal não terá sido suficiente para evitar transtornos. O CDS aponta que o reforço da comunicação só ocorreu já depois do início da interrupção, numa altura em que se registavam queixas.

Perante este cenário, o CDS Santa Cruz defende o reforço dos mecanismos de informação à população, nomeadamente através das redes sociais, não apenas no momento da publicação dos editais, mas também no dia anterior às intervenções. O objectivo, sublinha, é permitir que moradores e empresas se preparem atempadamente e reduzir os transtornos causados por cortes programados no abastecimento de água.

Perante as queixas recebidas, o CDS defende que a autarquia deve reforçar os mecanismos de informação à população, incluindo através das redes sociais, "não apenas no momento da publicação dos editais, mas também no dia anterior às intervenções", permitindo que moradores e empresas se preparem atempadamente e reduzindo, tanto quanto possível, os transtornos causados.

Para o CDS Santa Cruz, o essencial é "garantir previsibilidade, de forma a que a população e o tecido empresarial consigam organizar a sua vida e actividade sempre que ocorram interrupções no fornecimento de água".