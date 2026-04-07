 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Bombeiros combatem incêndio no Estreito de Câmara de Lobos

None

Um incêndio deflagrou, esta manhã, numa zona de mato, na Estrada do Pomar Novo (Furneira), no Estreito de Câmara de Lobos.

No terreno a combater o fogo em mato estão os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, com quatro operacionais, auxiliados por uma viatura, e os Bombeiros Sapadores do Funchal, com dois elementos e uma viatura.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo