Bombeiros combatem incêndio no Estreito de Câmara de Lobos
Um incêndio deflagrou, esta manhã, numa zona de mato, na Estrada do Pomar Novo (Furneira), no Estreito de Câmara de Lobos.
No terreno a combater o fogo em mato estão os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, com quatro operacionais, auxiliados por uma viatura, e os Bombeiros Sapadores do Funchal, com dois elementos e uma viatura.
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