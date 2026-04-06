Pequeno incêndio na berma da estrada acciona bombeiros em Câmara de Lobos

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram mobilizados, ao início da tarde de hoje, para combater um pequeno foco de incêndio na berma da estrada, no Caminho da Levada do Salão, na zona do Limoeiro, em Câmara de Lobos.

Para o local foi accionado um carro de vigilância e patrulhamento, após o alerta dado por um cidadão que passava naquela via e se apercebeu das chamas.

Segundo foi possível apurar, alguém terá ateado fogo na berma da estrada e, devido ao vento que se fazia sentir, existia o risco de o incêndio se alastrar à vegetação nas imediações.

Os bombeiros conseguiram extinguir rapidamente o foco de incêndio, não havendo registo de feridos nem grandes danos.