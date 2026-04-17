Aterro no limite força expansão

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 10 de Abril, dá conta que o aterro da Estação de Tratamentos de Resíduos Sólidos da Meia Serra, com uma ocupação acima dos 70%, obriga a avançar com novas células. Projecto custa 165 mil euros.

40 milhões para 175 casas em Câmara de Lobos

Fique a saber que a autarquia de Câmara de Lobos acelera com as obras no terreno para responder à crise da habitação, sob a pressão dos prazos dos fundos europeus.

Guardião de memórias

Na rubrica 'Final Feliz' de hoje, conheça Jaime Vieira da Luz de 100 anos, que mantém hábitos diários e cruza a sua história com a de um jovem estudante, numa relação que ultrapassa gerações.

Falhanço do sistema alimenta Chega

Miguel Carvalho, cujo livro é apresentado amanhã em Machico, confirma, em entrevista ao DIÁRIO, que a Madeira está incluída num modelo com reduzida autonomia regional.

Director de serviços condenado por abuso de poder

Descubra que um engenheiro que acumulou funções públicas e privadas sem autorização acabou por perder 136 mil euros e foi condenado a pagar uma multa de 1.100 euros.

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