Dois aviões pernoitam no Porto Santo após desvios por mau tempo na Madeira

Dois aviões ATR 72-600 e ATR 72-500, das companhias Binter e Swiftair, respectivamente, pernoitaram no Aeroporto de Porto Santo, após não conseguirem aterrar ontem na Madeira devido às condições meteorológicas adversas.

As aeronaves deverão retomar as ligações logo que as condições atmosféricas o permitam.

Já durante a tarde de ontem, três aviões tinham sido desviados para o Porto Santo pelo mesmo motivo, depois de não conseguirem aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

Muitos passageiros acabaram por seguir para a Madeira na ligação marítima nocturna assegurada pelo navio Lobo Marinho.

Os constrangimentos provocados pelos ventos fortes levaram, na quinta e sexta-feira, ao cancelamento de vários voos no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, com impacto em dezenas de ligações. Apesar das perturbações registadas nesses dois dias, a situação foi entretanto normalizada.