Dois aviões pernoitam no Porto Santo após desvios por mau tempo na Madeira
Dois aviões ATR 72-600 e ATR 72-500, das companhias Binter e Swiftair, respectivamente, pernoitaram no Aeroporto de Porto Santo, após não conseguirem aterrar ontem na Madeira devido às condições meteorológicas adversas.
As aeronaves deverão retomar as ligações logo que as condições atmosféricas o permitam.
Já durante a tarde de ontem, três aviões tinham sido desviados para o Porto Santo pelo mesmo motivo, depois de não conseguirem aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.
Muitos passageiros acabaram por seguir para a Madeira na ligação marítima nocturna assegurada pelo navio Lobo Marinho.
Os constrangimentos provocados pelos ventos fortes levaram, na quinta e sexta-feira, ao cancelamento de vários voos no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, com impacto em dezenas de ligações. Apesar das perturbações registadas nesses dois dias, a situação foi entretanto normalizada.
Aeroporto da Madeira retoma normalidade após manhã de condicionamentos
A melhoria nas condições meteorológicas está a permitir a aterragem sucessiva de voos provenientes de Lisboa, Porto e várias capitais europeias
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