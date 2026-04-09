Marina Bazenga nota que JPP fez "poucochinho" em obras nas escolas de Santa Cruz

"Incoerência, desresponsabilização e ilusão política" foram 'pecados' que Marina Bazenga (PSD) apontou ao projecto de resolução do JPP que recomenda ao Governo Regional a construção de coberturas nos campos de jogos das escolas básicas de Santa Cruz e Jardim da Serra. Isto porque, segundo garantiu a deputada social-democrata, tais obras nas escolas de primeiro ciclo são da responsabilidade dos municípios.

"O JPP governa o concelho de Santa Cruz há vários anos, tem excedentes orçamentais, tem responsabilidade. O que fez o JPP com essa responsabilidade? Em bom madeirense poucochinho", disse Marina Bazenga. A deputada afirmou que os representantes do JPP "são muito bons para o teatro" mas "é pena que quando a cortina abre e a peça não avança". Fez esta referência para enquadrar a denúncia da inscrição por três vezes em orçamentos da Câmara de Santa Cruz da obra da cobertura do polidesportivo do Caniço, com um valor de 2,5 milhões de euros, sem que o executivo municipal do JPP tenha concretizado essa intervenção. A empreitada só veio a ser realizada por iniciativa do Governo Regional.

Marina Bazenga acusou o JPP de "desonestidade política", por criar expectativas na população e depois não cumprir as promessas. Já o Governo Regional "tem obra concreta e visível". Em Santa Cruz investiu em acessos rodoviários (alguns prometidos e não executados pelo JPP), jardins e requalificação de pavilhões e escolas. "As obras têm sido realizadas, o Governo não está a falhar", concluiu.