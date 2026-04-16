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Mulher ferida após acidente de trabalho no Funchal

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Uma mulher, de 54 anos, ficou ferida, esta manhã, após sofrer uma queda numa unidade de saúde, no Funchal, enquanto trabalhava.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses que prestaram assistência à vítima, queixosa de dores na zona das costas. Foi, posteriormente, transportada para o hospital numa ambulância da corporação.

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