Mulher ferida após acidente de trabalho no Funchal

Uma mulher, de 54 anos, ficou ferida, esta manhã, após sofrer uma queda numa unidade de saúde, no Funchal, enquanto trabalhava.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses que prestaram assistência à vítima, queixosa de dores na zona das costas. Foi, posteriormente, transportada para o hospital numa ambulância da corporação.