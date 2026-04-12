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Mulher gravemente ferida após queda em escadaria no Funchal

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Uma mulher na casa dos 60 anos ficou ferida, esta amnhã, na sequência de uma queda de uma escadaria, no Beco da Garagem, no Funchal. Segundo foi possível apurar, a vítima terá caído de cerca de 11 a 12 degraus, sofrendo traumatismos na perna, no ombro e no tórax.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o local, tendo procedido à imobilização da vítima. Após os primeiros cuidados, foi transportada para o hospital para avaliação e tratamento médico.

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