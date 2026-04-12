Mulher gravemente ferida após queda em escadaria no Funchal
Uma mulher na casa dos 60 anos ficou ferida, esta amnhã, na sequência de uma queda de uma escadaria, no Beco da Garagem, no Funchal. Segundo foi possível apurar, a vítima terá caído de cerca de 11 a 12 degraus, sofrendo traumatismos na perna, no ombro e no tórax.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o local, tendo procedido à imobilização da vítima. Após os primeiros cuidados, foi transportada para o hospital para avaliação e tratamento médico.
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