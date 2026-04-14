Madeira estuda aplicação terapêutica das areias e argilas do Porto Santo
O Grupo Vila Baleira e o Serviço Regional de Saúde da Madeira vão desenvolver um estudo sobre a aplicação terapêutica das areias e argilas do Porto Santo.
O projecto, designado ‘NaturTherapy Madeira’, enquadra-se no investimento actualmente em curso pelo Grupo Vila Baleira, que prevê a integração da geomedicina no novo conceito do equipamento de saúde e bem-estar, com abertura programada para Julho do corrente ano.
O projecto piloto, único no mundo, visa avaliar o impacto da Psammoterapia com areias carbonatadas biogenéticas do Porto Santo na dor crónica osteoarticular e lombar.
A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, acompanhada pela presidente do SESARAM, Márcia Gomes, e pelo director clínico do SESARAM, Júlio Nóbrega, visitou esta terça-feira, 14 de Abril, a unidade de Talassoterapia na ilha do Porto Santo.
Da reunião, resultou a promoção do alinhamento necessário, entre promotores e parceiros envolvidos, para garantir a adequada articulação institucional e operacional.