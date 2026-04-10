Capela do Abrigo de Nossa Senhora de Fátima acolhe momento de oração pela paz
As Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena promovem amanhã, 11 de Abril, um momento especial de oração pela paz, convidando toda a comunidade a participar nesta iniciativa espiritual.
O encontro terá lugar na Capela do Abrigo de Nossa Senhora de Fátima, em Santo Amaro, com início marcado para as 19h30. A iniciativa surge num contexto marcado por conflitos e incertezas a nível global, reforçando a importância da união em torno da oração e da reflexão.
"Num tempo em que o mundo tanto precisa, unamo-nos em oração, confiando ao Senhor e à Virgem Maria o dom precioso da Paz. 'Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus'", sublinha a organização.