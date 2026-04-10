Voo da Binter entre Madeira e Porto Santo volta a ser cancelado

O primeiro voo da Binter desta sexta-feira na ligação entre a Madeira e o Porto Santo foi novamente cancelado, sem que tenha sido apresentada qualquer justificação aos passageiros.

Também na quinta-feira, outro voo da companhia aérea com destino ao Porto Santo foi cancelado sem explicações.

Na manhã desta sexta-feira, o cancelamento terá ocorrido devido às condições atmosféricas adversas, nomeadamente ventos fortes que se fazem sentir no arquipélago, deixando dezenas de passageiros em terra em ambos os sentidos.

A situação tem gerado descontentamento entre os passageiros afetados, que aguardam agora esclarecimentos e a normalização das ligações aéreas.