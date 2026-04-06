Vento forte coloca a Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) acaba de actualizar o estado do tempo nas ilhas da Madeira e Porto Santo para os próximos dias. Além dos avisos para agitação marítima já emitidos, estará em vigor um aviso amarelo para vento forte.

Na costa norte da ilha, está activo um aviso amarelo para agitação marítima entre as 9 horas desta terça-feira, 7 de Abril, e as 15 horas de quarta-feira, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros. A situação agrava-se com a emissão de um aviso laranja entre as 15 horas de 8 de Abril d e as 6 horas de quinta-feira, com ondas que podem atingir 5 a 7 metros de altura significativa e máximos de 12 metros.

Ainda na costa norte, vigora também um aviso amarelo para vento entre as 18 horas de amanhã e as 6 horas de quarta-feira com vento forte de noroeste e rajadas até 80 km/h.

Na costa sul da ilha, está igualmente previsto aviso amarelo para vento no mesmo período — entre as 18 horas de 8 de Abril e as 6 horas de 9 de Abril — com rajadas que podem atingir os 80 km/h.

Nas regiões montanhosas da Madeira, foi também emitido aviso amarelo para vento entre as 18 horas de quarta-feira e as 6 horas de quinta-feira, sendo esperadas rajadas de noroeste que podem atingir os 100 km/h.

Já no Porto Santo, os avisos seguem o mesmo padrão da costa norte da Madeira. Há aviso amarelo para agitação marítima entre as 9 horas de 7 de Abril e as 15 horas de 8 de Abril, com ondas de 4 a 5 metros, seguido de aviso laranja entre as 15 horas de 8 de Abril e as 6 horas de 9 de Abril, com ondas de 5 a 7 metros e máximos de 12 metros. Está ainda em vigor aviso amarelo para vento entre as 18 horas de quarta-feira e as 6 horas de quinta-feira, com rajadas até 80 km/h.