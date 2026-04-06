Vento forte coloca a Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo
O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) acaba de actualizar o estado do tempo nas ilhas da Madeira e Porto Santo para os próximos dias. Além dos avisos para agitação marítima já emitidos, estará em vigor um aviso amarelo para vento forte.
Sandra S. Gonçalves , 05 Abril 2026 - 20:03
Na costa norte da ilha, está activo um aviso amarelo para agitação marítima entre as 9 horas desta terça-feira, 7 de Abril, e as 15 horas de quarta-feira, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros. A situação agrava-se com a emissão de um aviso laranja entre as 15 horas de 8 de Abril d e as 6 horas de quinta-feira, com ondas que podem atingir 5 a 7 metros de altura significativa e máximos de 12 metros.
Ainda na costa norte, vigora também um aviso amarelo para vento entre as 18 horas de amanhã e as 6 horas de quarta-feira com vento forte de noroeste e rajadas até 80 km/h.
Na costa sul da ilha, está igualmente previsto aviso amarelo para vento no mesmo período — entre as 18 horas de 8 de Abril e as 6 horas de 9 de Abril — com rajadas que podem atingir os 80 km/h.
Nas regiões montanhosas da Madeira, foi também emitido aviso amarelo para vento entre as 18 horas de quarta-feira e as 6 horas de quinta-feira, sendo esperadas rajadas de noroeste que podem atingir os 100 km/h.
Já no Porto Santo, os avisos seguem o mesmo padrão da costa norte da Madeira. Há aviso amarelo para agitação marítima entre as 9 horas de 7 de Abril e as 15 horas de 8 de Abril, com ondas de 4 a 5 metros, seguido de aviso laranja entre as 15 horas de 8 de Abril e as 6 horas de 9 de Abril, com ondas de 5 a 7 metros e máximos de 12 metros. Está ainda em vigor aviso amarelo para vento entre as 18 horas de quarta-feira e as 6 horas de quinta-feira, com rajadas até 80 km/h.