Saiba o que hoje é notícia

O Sporting procura hoje impor-se na receção ao Santa Clara, na 28.ª jornada da I Liga de futebol, o que lhe permitirá pressionar o líder FC Porto e isolar-se no segundo lugar, deixando provisoriamente a companhia do Benfica.

O bicampeão nacional e o rival lisboeta estão a sete pontos de distância dos 'dragões', mas a equipa de Alvalade tem menos um jogo realizado e espera que um triunfo sobre o 14.º classificado, em jogo com início às 20:30, coloque a pressão possível sobre o líder da prova para o confronto de sábado com o Famalicão, que ocupa o quinto lugar.

O Sporting, que na terça-feira recebe o Arsenal, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, não deverá contar com o avançado colombiano Luis Suárez, melhor marcador da I Liga, com 24 golos, punido com um jogo de suspensão por ter efetuado um gesto conotado com roubo no confronto com o FC Porto, no primeiro jogo das meias-finais da Taça de Portugal.

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CULTURA

Vários músicos portugueses realizam, hoje e sábado, no auditório da Costa da Caparica, no concelho de Almada, um festival solidário para apoiar a população desalojada de Porto Brandão.

Na sequência das tempestades que assolaram Portugal no início do ano, vários residentes na zona de Porto Brandão tiveram de ser retirados das suas casas devido ao deslizamento de terras, havendo alguns que não vão poder voltar mais para as suas habitações.

A Produções Hipotéticas, uma produtora que nasceu em Almada em 2025, organizou um movimento solidário e, em parceria com a Associação Gandaia - Costa da Caparica, juntou artistas com um objetivo comum: apoiar a população desalojada de Porto Brandão após as tempestades.

O festival "Juntos por Porto Brandão" vai reunir no Auditório da Costa da Caparica, uma sala com cerca de 200 lugares, artistas como Afonso Sêrro, Benjamim, João Maia Ferreira, Samuel Úria e Xtinto, hoje, e E.SE, Suzana, TNT, Xullaji mais um concerto surpresa, no sábado.