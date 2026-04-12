Tribunal manda parar obra de prédio no Funchal por suspeita de ilegalidades

O Tribunal Administrativo e Fiscal confirmou a decisão da Câmara Municipal do Funchal que travou as obras de reabilitação e ampliação de um edifício na Rua dos Netos. Trata-se de um prédio da família Welsh, próximo da sede regional do PSD. A decisão judicial levanta também questões sobre outras edificações na mesma zona. O tema faz a manchete da edição impressa deste domingo do DIÁRIO.

A foto que ocupa maior espaço na primeira página é referente à notícia do corte no benefício das gasolineiras. O Governo Regional decidiu apertar as margens de comercialização dos operadores na Região para manter os preços dos combustíveis inferiores à média nacional.

Nesta edição recordamos aquele que foi o primeiro presidente do executivo madeirense. Jaime Ornelas Camacho assumiu funções em 1976, no arranque da Autonomia. A filha lembra o engenheiro de formação e de perfil discreto, líder num período de construção institucional, deixando uma marca fundadora na história política da Região.

Com a celebração dos 50 anos da Autonomia em pano de fundo, ficamos a saber que a presidente do parlamento regional, Rubina Leal, vai promover uma Semana da Madeira na Assembleia da República.

A estilista do ‘Verão Eterno’ é o título da reportagem sobre Maria do Carmo Santos, uma criadora que tem o Porto Moniz no sangue e um talento do tamanho do mundo.

Por fim, há a notícia de que a Startup Madeira vai apresentar a ‘eGames Lab > Ready to Play!’, uma demonstração de videojogos, ‘talks’, actividades para alunos e famílias, teatro e animação ao longo de 10 dias no Funchal.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.