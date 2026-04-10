Vento forte condiciona aeroporto e cancela vários voos na Madeira

O Aeroporto Internacional da Madeira regista novamente, neste momento, desde as 7 horas desta sexta-feira, vários condicionamentos na operação devido ao vento forte que se faz sentir na pista de Santa Cruz. Até ao momento, a infraestrutura contabiliza o cancelamento de seis chegadas e cinco partidas, de acordo com a informação disponibilizada no site FlightRadar e ANA Aeroportos.

No que diz respeito às chegadas, foram já cancelados os voos provenientes de Paris (Orly), Porto Santo, Amesterdão, Londres (Stansted), Manchester e Bristol, operados pelas companhias Transavia, Binter Canarias e Jet2.com.

Também nas partidas se registam vários cancelamentos, que afectam ligações para Paris, Amesterdão, Londres (Stansted), Manchester e Bristol.

Foto ANA Aeroportos

Além dos cancelamentos, a instabilidade está igualmente a obrigar algumas aeronaves a aguardar uma oportunidade em espaço aéreo. Neste momento, aviões provenientes de Amesterdão e Manchester, ambos operados pela companhia EasyJet, encontram-se 'às voltas' até que surja o momento oportuno para realizar uma aterragem em segurança.

Há instantes, um voo proveniente de Ponta Delgada (Azores Airlines) foi divergido para o aeroporto de origem, após não reunir condições para aterrar na ilha.