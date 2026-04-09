Já são mais de 40 voos cancelados no Aeroporto da Madeira

Mais de quatro dezenas de voos já foram cancelados, esta manhã, no Aeroporto da Madeira, afectando tanto chegadas como partidas, devido às condições meteorológicas adversas que se fazem sentir no arquipélago.

Os ventos fortes e a instabilidade meterológica estão condicionar, uma vez mais, a operação aérea, causando constrangimentos significativos a passageiros e companhias aéreas.

Antes da grande maioria das operações terem sido canceladas, vários voos chegaram a ser divergidos para outros aeroportos, como medida de segurança perante a impossibilidade de aterragem na pista de Santa Cruz. Foram afectadas ligações nacionais oriundas de Lisboa e do Porto, mas também diversas operações internacionais provenientes de Londres, Berlim, Zurique, Genebra e Dusseldorf. Nos casos em que o regresso à base não se verificou, os comandantes das aeronaves activaram os aeroportos de recurso habituais para a Madeira, divergindo principalmente para Faro, no Algarve, para a vizinha ilha do Porto Santo e para Tenerife Sul, nas Canárias, havendo ainda o registo de pelo menos uma aterragem em Sevilha, no sul de Espanha.

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O balanço operacional das últimas horas evidencia ainda um impacto na pontualidade de todas as ligações. Dezenas de voos continuam a ser operados com atrasos muito significativos, quer nas chegadas quer nas descolagens, com as tripulações e os passageiros a aguardarem por melhorias pontuais na intensidade do vento.

Face a esta instabilidade contínua, as autoridades aeroportuárias e as companhias de aviação mantêm as habituais recomendações para que os passageiros confirmem o estado dos seus voos antes da deslocação para o aeroporto.

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Em declarações à TSF-Madeira, o delegado do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), Ricardo Tavares, confirmou a intensidade do vento que é sentida naquela zona da ilha.

O vento esteve muito forte durante a madrugada e a tendência é para diminuir, como previsto. Já estamos a ter rajadas menos intensas, ainda assim o vento continua forte, principalmente nas terras altas, no extremo Oeste e Este da ilha da Madeira. Neste momento, estamos com rajadas nos 80 km/h e é uma situação que se vai manter ao longo do dia de hoje. Vai diminuir um pouco ao final desta tarde, mas amanhã voltam a aumentar a intensidade, mas não teremos rajadas tão intensas como hoje Ricardo Tavares, delegado regional do IPMA

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De acordo com os dados registados pela estação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) instalada na infra-estrutura, a rajada máxima atingiu os 98 km/h pelas 7h50, mantendo-se a intensidade do vento bastante elevada, com registos a chegar aos 83 km/h na última hora.