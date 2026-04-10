Ronaldo comenta dúvida sobre número de golos marcados na carreira: ”Aceitar é uma virtude”

967 ou 961? A dúvida sobre os golos marcados por Cristiano Ronaldo, em jogos oficiais, ao longo da sua carreira, foi levantada nos últimos dias. Tudo pelo facto de CR7 ter marcado seis golos na Arab Club Champions Cup, em 2023.

O Al Nassr conquistou o troféu e Ronaldo foi o melhor marcador. Contudo, a FIFA não reconhece o torneio como oficial pelo que, em vez de 967 golos, CR7 pode ter 961. É o número que aparece em plataformas como o Transfermarkt, especializado em estatísticas e transferências do futebol internacional

Cristiano Ronaldo não ficou indiferente a esta dúvida e, por isso, comentou, de forma irónica, uma publicação de uma página brasileira de fãs sobre o tema: “Aceitar é uma virtude.”

A dúvida ainda não foi desfeita, mas o craque madeirense já assumiu o objectivo de chegar aos 1000 golos na carreira.