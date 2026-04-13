Funchal recebe festival internacional Pint of Science
O Funchal recebe pela primeira vez o festival internacional Pint of Science, um evento que leva a ciência para fora dos laboratórios e a coloca em diálogo directo com o público, num ambiente descontraído e acessível.
"Durante três dias consecutivos, investigadores e cientistas de diversas áreas irão partilhar o seu conhecimento em bares da cidade, abordando temas actuais e relevantes de forma clara, envolvente e informal. O objectivo é promover o contacto entre a comunidade científica e a sociedade, desmistificando a ciência e tornando-a mais próxima de todos", indica nota à imprensa.
E prossegue: "O evento contará com palestras curtas, espaço para perguntas e interacção com o público, proporcionando uma experiência única de aprendizagem fora do contexto académico tradicional".
"O Pint of Science Funchal integra um movimento internacional que decorre simultaneamente em várias cidades do mundo, reforçando a importância da divulgação científica e do pensamento crítico na sociedade contemporânea", concluiu.
Data: 18 de Maio
Local: The Pommer Pub – Promenade do Lido
Horário: 18 horas
Tema: Muito Além da Estrada: Emoções, Algoritmos e Mobilidade Elétrica
Data: 19 de Maio
Local: Barreirinha Bar Café – Largo do Socorro
Horário: 18 horas
Tema: Reiniciar o Cérebro: Jogos, Tecnologia e Reabilitação
Data: 20 de Maio
Local: Barreirinha Bar Café – Largo do Socorro
Horário: 18 horas
Tema: Química Aumentada, Resíduos Transformados