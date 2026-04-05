Festival do Livro e da Leitura da Madeira – 'Falemos' apresentado esta segunda-feira

A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura promove a conferência de imprensa de abertura e apresentação do Festival do Livro e da Leitura da Madeira – 'Falemos', que terá lugar, hoje, às 17h00, na Direcção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro.

Esta sessão conta com a presença do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, e do director regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro, Nuno Mota, que irão apresentar o programa completo do festival, bem como os principais objectivos e destaques desta edição.

O Festival 'Falemos', que decorre de 6 a 30 de Abril, afirma-se como um espaço de encontro, reflexão e partilha em torno da palavra, reunindo um conjunto diversificado de iniciativas culturais dirigidas a diferentes públicos, incluindo apresentações, oficinas, exposições, sessões de leitura e encontros com autores, conforme ilustrado no programa oficial.

Mas há mais neste dia:

09h00: 25.ª edição do Curso de Primeiros socorros, no SESARAM - Direcção do Internato Médico;

11h00: Sessão de abertura, na Sala da Assembleia Municipal da CMF, da Campanha 'Laço Azul' (Mês da prevenção dos maus-tratos na infância e juventude);

15h00: Rubina Leal recebe em audiência a Nova Direcção da AEDAL-RAM - Associação do Ex-deputados da ALRAM, na Assembleia Legislativa da Madeira, Sala Rosa;

16h15: Paula Margarido visita o Polo de Desenvolvimento de Actividades de São Gonçalo, localizado no Caminho do Ribeiro Seco.

Principais acontecimentos registados no dia 6 de Abril, Dia Mundial da Atividade Física, Dia do Gato no Hermitage e Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz:

1384 - Trava-se a Batalha dos Atoleiros com Espanha, no âmbito da guerra pela independência portuguesa.

1385 - João I, mestre de Avis, é aclamado Rei de Portugal nas Cortes de Coimbra.

1528 - Morre, com 56 anos, o pintor e gravador renascentista alemão Albrecht Dürer, amigo do humanista português Damião de Góis.

1814 - Luís XVIII sobe ao trono, restaurando a monarquia francesa.

1835 - É criado por decreto o Conselho Geral de Beneficência.

1838 - Morre, com 74 anos, José Bonifácio de Andrade e Silva, um dos heróis da independência do Brasil.

1897 - O Sultão de Zanzibar, Hamude ibne Maomé Abuçaíde, decreta a abolição da escravatura.

1909 - O almirante norte-americano Robert Peary e o explorador Mathew Henson são as primeiras pessoas a atingirem o Polo Norte.

1917 - Grande Guerra 1914-1918. O Congresso norte-americano declara guerra à Alemanha.

1941 - II Guerra Mundial. Tropas alemãs invadem a Grécia e a Jugoslávia. É ordenada a deportação de mais de 150 mil judeus, residentes nos dois países.

1944 - II Guerra Mundial/Holocausto. As forças SS de Adolf Hitler na França ocupada fazem um "raid" nas principais cidades para a captura de crianças judias. Serão deportadas.

1945 - É lançado o jornal Mundo Desportivo.

1961 - Crise Estudantil. Começa a greve na Universidade de Lisboa, após nova proibição do Dia do Estudante. Entre os líderes associativos destaca-se o aluno de Direito Jorge Sampaio.

1962 - Portugal assina, em Genebra, o Protocolo de adesão ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), que irá dar origem à Organização Mundial do Comércio (OMC).

1968 - Começa a chamada Primavera de Praga, na Checoslováquia.

1971 - Morre, aos 88 anos, o compositor russo Igor Fyodorovich Stravinsky, autor de "Sagração da Primavera", "Pássaro de Fogo", "Petroushka" e "Anon", homenageado com a Medalha de Ouro da Royal Philharmonic Society em 1954 e o Prémio Wihuri Sibelius em 1963.

1972 - O Egito corta relações com a Jordânia pela proposta do Rei Hussein de criar um novo Estado palestiniano.

1983 - Depois de completada a constituição do Tribunal Constitucional, tomam posse os juízes e são eleitos o presidente e o vice-presidente.

1984 - Challenger. Primeira reparação de um satélite no espaço.

1991 - O Iraque aceita a resolução 687 do dia 03 da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o cessar-fogo no Golfo, que retira ao país a capacidade de agressão.

1992 - Morre, com 72 anos, o bioquímico e escritor norte-americano nascido na Rússia Isaac Asimov, mestre da ficção científica, autor de "Nightfall" (1941), "The Caves of Steel" (1954) e "The Ugly Little Boy" (1958), título original "Lastborn".

- A moeda portuguesa entra no mecanismo das taxas de câmbio do Sistema Monetário Europeu.

- Início da guerra da Bósnia. O Ocidente reconhece a independência da República da Jugoslávia e atiradores sérvios abrem fogo sobre uma manifestação pela paz em Sarajevo, o que marca o início do cerco à capital que irá durar 43 meses.

1994 - O avião presidencial ruandês, em que viajavam os presidentes do Ruanda e do Burundi, é abatido no regresso da Tanzânia, onde tinham decorrido negociações de paz com os rebeldes da Frente Patriótica Ruandesa (FPR, de maioria tutsi), o que desencadeia o genocídio de cerca de 800 mil pessoas de etnia tutsi.

- Morre, aos 57 anos o Presidente do Ruanda, Juvenal Habyarimana.

- Morre, com 39 anos, o Presidente do Burundi, Cyprien Ntaryamira.

1999 - Começa a cimeira de Rambouillet, França, para a paz na província albanesa da Jugoslávia.

2000 - Morre, aos 94 anos, o empresário Manuel Cordo Boullosa.

- O Conselho de Ministros aprova uma proposta de lei a enviar ao parlamento que reorganiza a investigação criminal e prevê aumentar a eficácia e celeridade no combate ao crime, contempla a especialização da Polícia Judiciária (PJ) na investigação da criminalidade mais complexa e que por isso deve estar a cargo de uma polícia científica e competências investigação criminal da Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP) para a criminalidade cuja investigação requer uma eficácia de proximidade.

2001 - Termina, no Tribunal da Boa-Hora, em Lisboa, o julgamento das FP 25, com a absolvição dos quase 70 réus e a condenação de apenas quatro, dos chamados "arrependidos".

2002 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, dá posse ao XV Governo Constitucional, formado pela coligação PSD-CDS/PP, liderado pelo social-democrata José Manuel Durão Barroso.

2003 - O Conselho de Ministros aprova um pacote de reforma da tributação do património que inclui o fim do imposto sobre sucessões e doações, para os herdeiros legítimos, e a substituição da SISA e da Contribuição Autárquica por impostos com taxas mais reduzidas.

2004 - Combates entre as forças da coligação e milícias xiitas, no Iraque, fazem 126 mortos. A milícia de Moqtada al-Sadr domina Najaf, a capital xiita.

2005 - Morre, aos 81 anos, o príncipe Rainier III do Mónaco. Sucede-lhe o filho Alberto.

2007 - O Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), reunido em Bruxelas, Bélgica, alerta que cerca de 20 a 30 por cento das espécies vegetais e animais correm o risco de desaparecer se o aumento da temperatura mundial passar de 1,5 para 2,5 graus centígrados.

- A judoca Telma Monteiro revalida o título de campeã europeia da modalidade, em Belgrado, Sérvia.

- Morre, aos 90 anos, o realizar italiano Luigi Comencini, um dos criadores da chamada comédia italiana, Urso de Prata no Festival de Berlim com "Pão, Amor e Fantasia" (1953).

2008 - O Presidente do Montenegro, Filip Vujanovic, é reeleito com 52,8% dos votos nas primeiras eleições presidenciais montenegrinas desde que a ex-república jugoslava se separou da Sérvia.

- O partido no poder no Zimbabué rejeita a proposta da oposição para formar um governo de união nacional e pede à Comissão Eleitoral uma recontagem dos boletins de voto das Presidenciais de 29 de março.

2009 - Um sismo de magnitude 6,7 na escala de Richter na região de Abruzzo, sob a cidade de Áquila, no centro de Itália, causa perto de três centenas de mortos, cerca de 1.500 feridos e mais de 58.000 desalojados.

2010 - Fortes chuvas e intempéries no Rio de Janeiro, Brasil, levam à declaração do estado de calamidade pública.

- Morre, com 70 anos, o ator britânico Corin Redgrave, irmão das atrizes Vanessa e Lynn Redgrave.

- Morre, aos 94 anos, a cantora cubana Graciela Pérez Grillo, conhecida como a "primeira-dama do jazz latino".

2011 - O ministro das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos, entende que Portugal tem de pedir ajuda imediata. Em resposta por escrito a perguntas colocadas pelo Jornal de Negócios, afirma que "é necessário recorrer aos mecanismos de financiamento disponíveis no quadro europeu".

- O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia ao país, ao início da noite, que Portugal dirigiu à Comissão Europeia um pedido de assistência financeira por forma a garantir as condições de financiamento do país, ao sistema financeiro e à economia, juntando-se à Irlanda e à Grécia.

- Pela primeira vez em meio século de carreira, Bob Dylan atua em Pequim, na China.

2012 - Rebeldes tuaregues do Movimento Nacional de Libertação de Azawad proclamam "a independência do Azawad", região do norte do Mali, numa declaração no seu sítio de internet e através de um porta-voz à estação France 24.

- Morre, aos 78 anos, o Presidente do Maláui, Bingu wa Mutharika.

2013 - A assembleia-geral da Liga Portuguesa de Clubes de Futebol aprova, na generalidade, a proposta de alargamento do campeonato principal para 18 clubes, de forma a poder acolher o Boavista em 2013/2014.

- Morre, aos 77 anos, Luís Andrade, antigo diretor de programas da RTP, realizou programas como "Zip-Zip" ou a "Visita da Cornélia".

2014 - Morre, com 50 anos, o professor e empresário Manuel Forjaz, antigo dirigente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) e administrador do jornal A Capital.

- Morre, com 84 anos, Guilherme George Conceição e Silva, comandante que chefiou a comissão de extinção da PIDE/DGS - Polícia Internacional e de Defesa do Estado, e fez parte dos Governos de Vasco Gonçalves.

- Morre, com 93 anos, o ator norte-americano Mickey Rooney, participou em filmes como "Babes in Arms" (1939), "The Human Comedy" (1943), "The Bold and the Brave" (1956) e "The Black Stallion" (1979).

2016 - Morre, com 79 anos, Jaime Gonçalves, arcebispo emérito da Beira e mediador da Igreja Católica moçambicana e do Vaticano no Acordo Geral de Paz, assinado a 04 de outubro de 1992, em Roma, e que encerrou 16 anos de guerra civil entre o Governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

2018 - A antiga Presidente sul-coreana Park Geun-hye é condenada a 24 anos de prisão, no âmbito do processo de corrupção que levou ao seu afastamento em 2017.

- Morre, aos 85 anos, Acácio Pereira Magro, foi ministro dos Assuntos Sociais no III Governo Constitucional, de Alfredo Nobre da Costa (1978), no IV Governo, de Mota Pinto (1978-1979), e de Maria de Lourdes Pintassilgo, onde ocupou a pasta do Comércio e Turismo (1979-1980).

2020 - Covid-19: São Tomé e Príncipe regista os primeiros quatro casos positivos de infeção pelo novo coronavírus.

- Covid-19: O Governo de São Tomé anuncia a suspensão das ligações aéreas e marítimas com a Região Autónoma do Príncipe e de visitas a doentes, lares de idosos e a presos, para evitar a propagação do novo coronavírus.

2022 - Morre, com 75 anos, Vladimir Jirinovski, líder do Partido Liberal-Democrata da Rússia (LDPR, direita nacionalista) durante três décadas.

2023 - Morre, aos 71 anos, Jorge Casimiro Congo, padre angolano, defensor da independência do enclave angolano de Cabinda, antigo secretário da Educação, Ciência e Tecnologia do governo provincial de Cabinda.

Este é o nonagésimo sétimo dia do ano. Faltam 269 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "O amigo de glória vã, o hipócrita, o mundano tem os seus males por dentro, porque são verdadeiros; e os seus bens por fora, porque são imaginados e aparentes". Padre Manuel Bernardes (1644-1710), escritor português.