Corrida ao Parque de Santa Catarina para ver o Panda e amigos

Esta manhã de sábado, no Funchal, é de corrida ao Parque de Santa Catarina para ver e participar no espectáculo do Panda e da sua banda. A eles juntam-se ainda o Chase e o Marshall, da Patrulha Pata, e ainda o Baby Shark, acompanhado da Pink Fog.

São já largas centenas de pessoas de crianças e adultos os presentes, que se vão espalhando pelo relvado ou aproveitando o momento para brincar nos insufláveis, fazer uma tatuagem, entre outras possibilidades de entretenimento.

No compasso de espera até a hora do espectáculo, a música ambiente, dedicada ao Panda, vai sendo acompanhada por muitos.

O espectáculo é uma organização do DIÁRIO, em parceria com a CMF e o apoio de várias entidades.