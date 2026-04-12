Francisco Pinto pede reforço do papel da juventude na definição de políticas públicas

O responsável pela Comissão Regional de Jovens do Bloco de Esquerda (BE) Madeira, Francisco Pinto, acompanhado por Diogo Teixeira, participa na Conferência Nacional de Jovens do partido, que decorre em Lisboa e reúne jovens militantes e dirigentes de várias regiões do país.

De acordo com um comunicado da estrutura de juventude do partido, Francisco Pinto destacou "a importância de reforçar o papel da juventude na definição de políticas públicas", sublinhando desafios concretos enfrentados pelos jovens na Região Autónoma da Madeira, "como o acesso à habitação, a precariedade laboral e a necessidade de maior investimento em educação e oportunidades locais".

Na sua intervenção, o dirigente defendeu ainda "uma maior articulação entre as estruturas regionais e nacionais do partido, de forma a assegurar que as especificidades das regiões autónomas sejam consideradas nas propostas políticas do Bloco de Esquerda".

A Conferência Nacional de Jovens constitui um espaço de debate e construção política, onde são discutidas estratégias e prioridades para a intervenção jovem nos próximos anos, com enfoque em temas como justiça social, igualdade e participação cívica.

A presença da delegação madeirense, composta por Francisco Pinto e Diogo Teixeira, insere-se na participação da juventude insular no encontro nacional, levando ao debate as preocupações e aspirações dos jovens da Região Autónoma da Madeira.