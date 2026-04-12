Madeira completa amanhã uma semana com avisos de agitação marítima forte

A Capitania do Funchal prolongou até ao final da tarde de amanhã (segunda-feira) o aviso de agitação marítima forte, o que significa que a Madeira encontra-se há exactamente uma semana com este tipo de alertas.

Uma nota assinada pelo capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles informa que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apresentou uma previsão da situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima ao arquipélago da Madeira até às 18h00 de segunda-feira que justifica este aviso de agitação marítima forte. Assim, a previsão aponta para vento de nordeste moderado a fresco (29 a 38 km/hora), por vezes muito fresco (40 a 50 km/hora), diminuindo para bonançoso a moderado (18 a 29 km/hora), por vezes fresco (31 a 38 km/hora), a partir da manhã. A ondulação na costa Norte será de Norte/Noroeste com 3,5 a 4,5 metros de altura, diminuindo gradualmente par 2 a 3 metros de altura a partir da manhã. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul com 1 a 1,5 metros de altura, sendo de 1,5 a 2 metros de altura na parte Oeste da ilha da Madeira até ao meio da manhã.

Face a estas condições, a Capitania recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente: reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda; não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.