Colisão entre carro e mota provoca um ferido

Um homem de 40 anos ficou ferido esta manhã, na sequência de uma colisão entre uma mota e uma viatura ligeira, na Rua do Comboio, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 01h40, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido accionados para prestar socorro à vítima. À chegada ao local, o motociclista queixava-se de dores na zona pélvica e abdominal, tendo sido assistido no local e posteriormente transportado para o hospital para avaliação médica.