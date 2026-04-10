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Colisão entre carro e mota provoca um ferido

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Foto Google Maps

Um homem de 40 anos ficou ferido esta manhã, na sequência de uma colisão entre uma mota e uma viatura ligeira, na Rua do Comboio, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 01h40, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido accionados para prestar socorro à vítima. À chegada ao local, o motociclista queixava-se de dores na zona pélvica e abdominal, tendo sido assistido no local e posteriormente transportado para o hospital para avaliação médica.

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