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Motociclista ferido em colisão rodoviária

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Foto Shutterstock

Pelas 13 horas desta segunda-feira, 30 de Março, um motociclista, na faixa etária dos 50 anos, ficou ferido numa colisão rodoviária no zona do Imaculado Coração de Maria. 

Com traumatismos nos membros inferiores, o motociclista foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

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