Motociclista ferido em colisão rodoviária

Pelas 13 horas desta segunda-feira, 30 de Março, um motociclista, na faixa etária dos 50 anos, ficou ferido numa colisão rodoviária no zona do Imaculado Coração de Maria.

Com traumatismos nos membros inferiores, o motociclista foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.