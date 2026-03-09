FN Hotelaria celebra 43 anos de história

Foi apresentado, esta tarde, o livro “FN Hotelaria | Uma Empresa do Mundo”, que retrata mais de quatro décadas de actividade da FN Hotelaria. A apresentação ganha um significado especial ao coincidir com a data em que a empresa assinala 43 anos de existência.

A cerimónia realizou-se no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira e incluiu intervenções da presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, e do secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, em representação do presidente do Governo Regional.

FN Hotelaria é "exemplo de visão e excelência empresarial", diz secretário da Economia O secretário regional da Economia realçou, hoje, o percurso da FN Hotelaria como um "exemplo de visão e excelência empresarial". José Manuel Rodrigues falava durante a apresentação do livro “FN Hotelaria | Uma Empresa do Mundo”, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

A apresentação da obra esteve a cargo do engenheiro Luís Todo Bom, consultor, professor convidado do ISCTE Executive Education e autor do livro Manual de Gestão de Empresas Familiares, com vasta experiência na administração de empresas e antigo secretário de Estado da Indústria e Energia do X Governo Constitucional.

O livro é da autoria da escritora, jornalista e historiadora Sónia Silva Franco e resulta de um trabalho editorial da Arteleia, marca dedicada à escrita e preservação de histórias de vida, que aposta no rigor jornalístico aliado à sensibilidade literária.

A obra reúne cerca de 200 páginas e percorre o trajecto da empresa desde a visão dos fundadores, passando pela consolidação regional, expansão e internacionalização, até à actualidade, marcada pela inovação e pela responsabilidade empresarial. Ao longo de cinco capítulos, o livro documenta a identidade e a cultura da FN Hotelaria, reunindo também testemunhos de alguns dos seus protagonistas.

O espírito que norteou a construção do percurso da FN Hotelaria está bem patente na introdução do livro:

As empresas não nascem apenas de ideias ou de oportunidades. Nascem de pessoas. E as pessoas transportam histórias que deixam marcas duradouras

Amanhã, pelas 12 horas, o fundador e diretor da “FN Hotelaria”, João Abel de Freitas, será homenageado numa cerimónia no salão nobre do Governo Regional, com a presença do presidente Miguel Albuquerque.

