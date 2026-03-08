C'azoada apresenta livro e álbum 'Mulheres com História' na Casa da Democracia Madeirense

O grupo C'azoada apresentou este domingo, Dia Internacional da Mulher, o projecto 'Mulheres com História' no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

A iniciativa reúne literatura, música e ilustração numa obra que pretende recuperar memórias de mulheres e dos seus ofícios que marcaram a história da Região. A publicação editada pelos C'azoada integra 11 contos da autoria de Andreia Baptista, ilustrados por Teresa Serrano, que ganham vida, através de um código QR, que remete para 11 canções tradicionais da Madeira, musicadas pelos C'azoada.

Em delações ao DIÁRIO, Teresa Leão, elemento do grupo, explica que a ideia partiu da vontade de criar um trabalho que valorizasse o papel das mulheres na história e na tradição da Madeira. “A ideia foi recuperar repertório da nossa tradição, mas destacando o papel das mulheres”, afirma, acrescentando que “depois surgiu o convite à Andreia Baptista e à Teresa Serrano para um trabalho com três frentes: a escrita, a música e a imagem”.

Espaço tornou-se exíguo para tanta afluência.

A obra inspira-se em testemunhos recolhidos junto de várias mulheres da Região, dando origem a contos que cruzam memória e ficção. “Acabou por ser um levantamento de mulheres reais que partilharam as suas histórias e que resultaram nestes contos”, revela Teresa Leão, apontando que o projecto envolveu cerca de duas dezenas de testemunhos recolhidos em diferentes localidades da ilha.

O álbum recupera melodias tradicionais e apresenta novos arranjos do grupo. “São músicas baseadas na nossa tradição, algumas já conhecidas, mas trabalhadas um pouco ao estilo C’azoada, com influências que vão do fado ao rock ou à salsa”, refere Teresa Leão.

Para a autora dos contos, Andreia Baptista, o trabalho representou um desafio e uma responsabilidade. “Foi uma experiência muito positiva, mas também com um peso grande, porque estamos a falar de mulheres com histórias reais”, confessa, também em declarações a este matutino.

A escritora, que habitualmente escreve para público infanto-juvenil, destacou o processo de recolha de testemunhos como um dos momentos mais marcantes: “Ouvir estas mulheres fez-me crescer e relembrar muitas vivências. Depois vinha a responsabilidade de escrever sobre elas da forma mais fiel possível."

"Para cada conto, uma música. Para cada música, uma história", pode ler-se na obra.

A autora espera que o projecto incentive a reflexão sobre o percurso das mulheres ao longo das últimas décadas. “Os contos falam sobretudo de mulheres com vivências na segunda metade do século XX. Já foi feito um caminho muito grande, mas temos a responsabilidade de continuar esse percurso”, sublinha.

A apresentação do projecto 'Mulheres com História' foi presidida pela presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, que destacou a importância de realizar a iniciativa na Casa da Democracia Madeirense no Dia da Mulher, "um momento de celebração, mas sobretudo de reflexão”, afirmou, apontando que "celebração pelo contributo extraordinário que as mulheres deram e continuam a dar à nossa sociedade, à nossa cultura, à nossa economia e à vida colectiva da Região autónoma da madeira. E reflexão sobre o caminho que ainda importa percorrer para garantir uma verdadeira igualdade de oportunidades, assente no mérito, no respeito e na valorização de todas as pessoas".

A responsável pelo Parlamento Madeirense aproveitou para parabenizar o Grupo C'azoada "pelo rigor, pela sensibilidade e pela qualidade do trabalho" apresentado, reforçando ser um "orgulho" acolher iniciativas que "valorizam a cultura regional, que perpectuam os valores e que promovam princípios fundamentais, tais como a igualdade, o respeito e a justiça social".

Na ocasião, Graça Alves, directora do Museu de Arte Sacra da Madeira e autora do prefácio da obra, destacou a ligação entre literatura e música no projecto. “Esta é uma obra que cruza o conto e a música para dar voz àquilo que apenas é entrevisto e entre sentido no cancioneiro tradicional”, referiu, sublinhando que "são histórias de mulheres raiz, mulheres de um passado que nos construiu a nós todas".

Teresa Leão, Graça Alves, Andreia Baptista e Teresa Serrano.

Trata-se disse, de "uma obra que vai à fonte" e que "nos conta a nós madeirenses".

Após a apresentação do livro, o programa incluiu ainda um concerto dos C’azoada com alguns dos temas do álbum, numa celebração que assinalou o contributo das mulheres para a memória cultural da Madeira.