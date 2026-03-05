Casa do Povo do Curral das Freiras celebra Dia da Mulher com jantar e homenagem

A Casa do Povo do Curral das Freiras assinala, no domingo, o Dia Internacional da Mulher com um evento que já se tornou uma tradição na freguesia. O ponto alto das celebrações será um jantar comemorativo no Restaurante O Colmo, que este ano deverá reunir mais de uma centena de mulheres.

A iniciativa, conforme nota remetida à imprensa, foi pensada para promover o convívio e o reconhecimento do papel da mulher na localidade e contará com um programa de animação preparado especialmente para a ocasião. "Como gesto de apreço, a direção da Casa do Povo irá oferecer um brinde personalizado a cada uma das presentes".

Por outro lado, para facilitar a participação de todos, a organização disponibiliza transporte gratuito, com saída do centro da freguesia às 18h00 e regresso previsto para as 23h00.

"Festejar o Dia da Mulher é, para nós, um ato de justiça e de profunda gratidão. Queremos que esta noite seja de alegria e descontração, mas também um símbolo do valor que cada uma destas mulheres tem na nossa freguesia. É um orgulho ver que, ano após ano, a adesão continua a crescer, ultrapassando já a barreira das cem participantes." Eugénio Vasconcelos, presidente da Casa do Povo do Curral das Freiras

O evento conta com o apoio institucional da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas.