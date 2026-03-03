Trump diz que é "tarde demais" para diálogo diplomático com Irão

O Presidente dos Estados Unidos afirmou hoje que as autoridades iranianas "querem conversar", na sequência do desaparecimento da liderança do país, mas garantiu já ter transmitido que é "tarde demais" para negociações.

Donald Trump escreveu, numa publicação nas redes sociais, que defesas aéreas, Força Aérea, Marinha e líderes iranianos desapareceram, acrescentando: "Querem conversar. Eu disse: 'Tarde demais!'".

A declaração faz eco de um artigo de opinião publicado no jornal The Washington Post, de acordo com o qual o chefe de Estado norte-americano está a colocar um fim a uma guerra iniciada há 47 anos, com a tomada da Embaixada dos Estados Unidos em Teerão, em 1979.

O texto referiu ainda outros episódios de tensão ao longo das últimas décadas, incluindo ataques na região contra cidadãos e instalações norte-americanas, e sustentou que Trump está a agir para pôr fim ao que descreveu como um "regime de terror".

A estratégia adotada pode abrir caminho a "uma paz duradoura no Médio Oriente", avançou a mesma publicação, sublinhando que está a ser desenvolvida sem o envio de tropas norte-americanas para o terreno.

Na segunda-feira, Trump afirmou que os ataques lançados pelos Estados Unidos nos últimos dias - que terão causado quase 800 mortos, incluindo vários responsáveis iranianos, entre os quais o líder supremo 'ayatolhah' Ali Khamenei - não eram comparáveis com os que podem ainda acontecer.

O Presidente norte-americano falou numa "grande onda" de operações militares, que poderá prolongar-se por mais de quatro ou cinco semanas.

No sábado, Israel e Estados Unidos lançaram um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.