Trump demite secretária de Segurança Interna

O Presidente norte-americano, Donald Trump, demitiu hoje a secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, após críticas crescentes à sua liderança no departamento, incluindo na condução da repressão da imigração e na resposta a catástrofes.

Trump, que afirmou que iria nomear o senador republicano Markwayne Mullin, do Oklahoma, para o seu lugar, fez hoje o anúncio nas redes sociais, dois dias depois de Noem ter sido questionada no Capitólio por membros do Partido Republicano e também do Partido Democrata.

Trump disse que vai nomear Noem como "Enviada Especial para a Proteção das Américas", uma nova iniciativa de segurança que, segundo o chefe de Estado norte-americano, se vai focar no hemisfério ocidental.