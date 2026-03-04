Merlin e KC-390 salvam criança no Funchal

Num dia de ventos (muito) fortes na Madeira, a Força Aérea Portuguesa realizou esta terça-feira uma evacuação urgente de uma criança que precisava de cuidados médicos especializados no Continente.

O helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 – Pumas, foi o primeiro elo da operação, garantindo o transporte até ao Porto Santo, onde a missão foi entregue ao avião KC-390 para a travessia rápida e segura até ao Continente.

A operação envolveu múltiplas esquadras e aeronaves, mostrando que, mesmo perante condições meteorológicas adversas, o lema da Esquadra 751 se mantém: ‘Para que outros vivam’.

O EH-101 Merlin, destacado para os Açores e Madeira, é um helicóptero de transporte pesado, capaz de voar em condições severas, essencial em resgates onde o relevo e o vento impossibilitam o uso de aviões de asa fixa.

A cooperação entre diferentes esquadras demonstrou mais uma vez a capacidade da Força Aérea em salvar vidas, independentemente das dificuldades.