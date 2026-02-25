Colisão entre viatura ligeira e moto na Rotunda das Eiras provoca um ferido

Uma colisão entre uma viatura ligeira e um motociclo, registada ao início da tarde na Rotunda das Eiras, provocou um ferido e mobilizou meios de socorro dos Sapadores de Santa Cruz.

O alerta foi dado pelas 13h56, tendo sido accionada uma ambulância daquela corporação para prestar assistência no local. Apesar da natureza do acidente, não foi necessário proceder a operações de desencarceramento.

Do sinistro resultou um ferido, um homem, que apresentava uma ferida num membro inferior, tendo sido assistido no local pelas equipas de emergência, que prestaram os primeiros cuidados e garantiram a estabilização clínica.

Após avaliação, a vítima foi transportada para uma unidade de saúde para observação e tratamento, numa medida de precaução.

A ocorrência gerou algum condicionamento momentâneo na circulação naquela zona, habitualmente com tráfego intenso, tendo a situação sido rapidamente normalizada após a intervenção dos meios de socorro.

As circunstâncias em que ocorreu a colisão deverão ser apuradas pelas autoridades.