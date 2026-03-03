Acidente entre mota e carro provocou congestionamento na VR1

Um acidente entre uma mota e um carro causou esta manhã um ferido ligeiro e congestionamento na VR1 Baixo.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mobilizaram um veículo de desencarcerador, uma ambulância de socorro e oito operacionais para atender a ocorrência, que ocorreu ao quilómetro 27,5, na zona da Mãe de Deus, no sentido Machico – Ribeira Brava.

O motociclista, um homem na casa dos 30 anos, sofreu escoriações ligeiras e foi transportado ao hospital. O congestionamento chegou a estender-se por mais de 1,3 km, até ao Nó de Gaula. O alerta foi registado cerca das 08h45.