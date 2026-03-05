TutorIA em todas as escolas no próximo ano lectivo

A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, destacou hoje as potencialidades do projecto TutorIA, que está a ser testado na Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, defendendo que a Inteligência Artificial (IA) deve ser encarada como uma ferramenta de apoio ao ensino e não como um mecanismo automático de produção de conteúdos.

As declarações foram feitas durante a visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à escola ponta-solense, uma das duas instituições de ensino da Região onde decorre o projecto-piloto de integração da IA no processo educativo.

TutorIA testado na Ponta do Sol Projecto-piloto de Inteligência Artificial no ensino envolve alunos do 10.º ano

Segundo Elsa Fernandes, foi desenvolvido um programa de ensino de IA especificamente pensado para o contexto das escolas da Madeira, que numa fase inicial está a ser aplicado em duas escolas, mas que poderá ser alargado a toda a rede escolar regional já no próximo ano lectivo. O objectivo é disponibilizar a ferramenta a todas as escolas entre o 2.º ciclo do ensino básico e o ensino secundário.

A governante sublinhou que a intenção passa por integrar esta tecnologia no quotidiano escolar de forma consciente e pedagógica, ajudando a potenciar as aprendizagens e a desenvolver competências digitais entre os alunos. Ao mesmo tempo, frisou a importância de promover um uso ético e crítico da IA, evitando que a ferramenta seja utilizada apenas para reproduzir automaticamente conteúdos.

Actualmente, o projecto está a funcionar com conteúdos relacionados com o 5.º e o 10.º anos de escolaridade, correspondendo aos níveis de ensino das duas escolas que integram a fase piloto — a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz e a Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol. Ainda assim, a intenção passa por alargar progressivamente o acesso a outros anos de escolaridade, de modo a responder à curiosidade e às necessidades de aprendizagem dos alunos.

Outro dos desenvolvimentos previstos para o programa prende-se com a criação de relatórios automáticos que permitam aos professores acompanhar o progresso dos estudantes. A ferramenta deverá indicar quais os conteúdos que cada aluno domina e aqueles em que ainda revela dificuldades, permitindo aos docentes adaptar e personalizar as suas aulas de acordo com as necessidades individuais.

Apesar da aposta na inovação tecnológica, Elsa Fernandes salientou que a utilização do TutorIA não será obrigatória. O programa será disponibilizado a todas as escolas da Região, cabendo a cada professor decidir se pretende ou não utilizá-lo nas suas práticas pedagógicas.

O projecto TutorIA integra o Plano Estratégico de Inovação Educacional da Região Autónoma da Madeira e tem como principal finalidade reforçar o acompanhamento dos alunos, contribuir para a redução do insucesso escolar e promover a literacia digital, conciliando os princípios da tutoria tradicional com as novas ferramentas tecnológicas.