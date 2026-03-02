Colisão na Achada deixa motociclista ferido
Na manhã desta segunda-feira, 2 de Março, uma colisão entre uma moto e um carro resultou num ferido ligeiro no Caminho da Achada, no Funchal. A vítima, o motociclista, de 48 anos, apresentava queixas na zona da bacia.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados pelas 8h40, tendo mobilizado uma ambulância para o local.
O motociclista foi imobilizado e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Também os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se com um veículo para espalhar farelo na via, visto ter existido derrame de combustível na estrada.
