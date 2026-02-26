Duas colisões entre mota e carro

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses socorreram, na noite de ontem, vítimas de duas colisões entre motas e viaturas ligeiras no Funchal.

Pelas 20h30, na Estrada dos Marmeleiros, um motociclista de 22 anos ficou ferido na sequência de uma colisão com um carro. A vítima queixava-se de dores na anca e num braço, tendo sido transportada ao hospital para avaliação.

Mais tarde, pelas 23h15, nova colisão entre mota e carro ocorreu na Rua 5 de Outubro. Um jovem de 23 anos sofreu suspeita de fractura numa perna e escoriações na cabeça. Após imobilização no local, foi transportado de ambulância para a unidade hospitalar.

Nesta ocorrência os bombeiros empenharam ainda um segundo veículo e dois operacionais para proceder à limpeza da via, devido ao derrame de combustível.