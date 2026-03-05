 DNOTICIAS.PT
Despiste no Arco da Calheta provoca um ferido

Um senhor de 80 anos ficou ferido, esta tarde, na sequência de um despiste de uma viatura ligeira, no Arco da Calheta.

Segundo foi possível apurar, a vítima sentiu-se mal ao volante, mas não apresentava ferimentos. Para o local foram accionados os Bombeiros Voluntários da Calheta e a EMIR que, posteriormente, transportaram o senhor para o hospital.

