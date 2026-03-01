Colisão na Água de Pena provoca dois feridos

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras ocorrida na noite de ontem, na rotunda da Água de Pena, motivou a mobilização dos Bombeiros Municipais de Machico.

O alerta foi dado às 21:30 e para o local foram accionadas duas ambulâncias, um carro de apoio e a viatura de desencarceramento.

Ambas as vítimas, do sexo feminino e na casa dos 20 e 40 anos, apresentavam ferimentos como escoriações e dores no peito, e foram transportadas para o centro de saúde das imediações.