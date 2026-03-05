Homem despido a circular em Câmara de Lobos

Um homem foi visto a circular sem roupa, na tarde desta quinta-feira, nas imediações da Igreja Matriz de São Sebastião, no centro de Câmara de Lobos.

O indivíduo apresentava sinais visíveis de desorientação enquanto se encontrava na via pública, junto a elementos do mobiliário urbano e perto da entrada da igreja.

A situação captou a atenção de transeuntes e residentes, gerando um forte aparato no local. As imagens do sucedido foram registadas em vídeo e estão a ser amplamente partilhadas através das redes sociais.

Até ao momento, não foi possível apurar a intervenção das autoridades policiais ou de equipas de socorro no local.