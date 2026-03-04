Jovem ferida após despiste de mota

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, esta manhã, para prestar assistência a uma jovem que sofreu um despiste de mota, no Caminho do Cemitério, no Funchal.

Segundo foi possível aferir, a mota escorregou em erva molhada e caiu. A vítima, de 24 anos, apresentava suspeita de entorse no membro inferior direito e diversos hematomas, tendo sido imobilizada pela equipa médica.

Para o local foi mobilizada uma ambulância com três operacionais.