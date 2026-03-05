Ligação Faial-Santana avançou no terreno há 23 anos

Em Março de 2003 estava no terreno a construção da ligação entre o Faial e Santana, através da Viaexpresso. Os dois túneis encontravam-se na fase preparatória e o movimento de máquinas era grande na zona de Santo António.

No final da estrada que levava à descida para a Fajã do Mar, tinha-se dado início à abertura de um acesso à via expresso. Também na descida de Santana para São Jorge já se encontravam a decorrer trabalhos. Daí seguiria a construção em direcção à Achada da Cruz, Santana, e à ribeira de S. Jorge. A ligação a São Jorge era um assunto ainda em estudo.

Ainda antes da ligação a Santana, seria aberto o troço de ligação entre o Porto da Cruz e o Faial. A obra deveria estar concluída em 2003