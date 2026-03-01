Dia de prémios na Exposição da Anona no Faial, com presença de Albuquerque

Termina hoje a 35.ª Exposição Regional da Anona, na freguesia do Faial, evento organizado pela Casa do Povo e que teve início na passada terça-feira.

O programa para este domingo começa às 11h00, com uma missa na Igreja Paroquial do Faial. Uma hora depois arranca a música, com um concerto pela Banda Filarmónica do Faial.

Entre as 13h00 e as 15h00 decorre o programa radiofónico ‘Abraço da Madeira’, da RTP Madeira e RTP Internacional. Coincidindo com este período, vão actuar o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz (13h00) e o Grupo Musical 4 Cantos (14h00).

A partir das 15h00 tem lugar a recepção e intervenção das entidades oficiais, que vão participar na entrega de prémios aos agricultores e vão visitar os pavilhões expositores. É aguardada a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Depois, actuam Miro Freitas e a sua banda (15h30) e o grupo musical ‘Gaudium’ (17h00).

A 35.ª Exposição Regional da Anona encerra pelas 19h00.

OUTROS EVENTOS PREVISTO PARA HOJE:

09h00 – Assembleia da Equipa Diocesana do Renovamento Carismático Católico da Diocese do Funchal, no Colégio de Santa Teresinha, tendo como pregador o sacerdote Paulo Sérgio da Silva.

10h00 - Acção de demonstração de primeiros socorros no Jardim de Santa Luzia. A iniciativa é promovida pela Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria e visa assinalar o Dia Mundial da Protecção Civil.

10h30 - Encontro do agrupamento mensal dos militares madeirenses que serviram no Ultramar no Arco de São Jorge, que começa com uma missa na Igreja Paroquial de São José (10h30), seguida de homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos falecidos após o regresso. O almoço tem lugar às 13h00, no restaurante Quebramar, em São Vicente.

18h00 – O grupo Si Que Brade actua no Museu – Espaço da antiga Câmara Municipal do Porto Santo, no âmbito do projeto ‘Ponte Cultural no Porto Santo’.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 1 DE MARÇO:

1290 - D. Dinis cria os Estudos Gerais, em Lisboa, com o diploma "Scientiani Thesaurus Mirabilis", confirmado pela bula "De statu regni Portugaliae", do Papa Nicolau IV (09 de agosto), com as Faculdades de Artes, Direito Canónico (Cânones), Direito Civil (Leis) e Medicina. A Universidade de Lisboa começa a funcionar em Lisboa.

1899 - Sai o primeiro número do jornal republicano A Pátria, de José Benevides.

1914 - É inaugurada a linha de carros eléctricos entre a Praça de Camões e a Estrela.

1918 - Primeira Guerra Mundial: A Alemanha invade Kiev, na Ucrânia.

1925 - Começam as primeiras emissões regulares da rádio, por iniciativa de Abílio Nunes dos Santos Júnior.

1926 - Morre, aos 58 anos, o poeta simbolista Camilo Pessanha, autor de "Clepsydra".

1941 - Holocausto. Heinrich Himmler visita o campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia. Ordena a expansão maciça das instalações e a abertura do subcampo de Birkenau.

1950 - O Partido do Congresso vence as primeiras eleições na Índia.

1954 - Realiza-se a décima conferência Interamericana da Organização dos Estados Americanos, em Caracas, Venezuela.

1963 - O Governo publica o pacote legislativo do mercado único português, para reforço da política colonialista.

1966 - A sonda soviética Venera 3 aterra em Vénus.

1972 - É lançado o InterRail.

1977 - O Governo português fixa o preço de um pacote de bens essenciais, o "cabaz de compras", numa tentativa de controlo da inflação.

1981 - O ativista irlandês Boby Sands, 27 anos, membro do IRA (Exército Republicano Irlandês) preso na cadeia de Maze, inicia uma greve de fome que o levaria à morte a 05 de maio.

1883 - A marca suíça de relógios Swatch lança a sua primeira coleção.

1987 - Crime da praia do Osso da Baleia, na Marinha Grande. Na noite de 01 para 02 de março, na Praia do Osso da Baleia (Pombal) e na Amieira (Marinha Grande), Vítor Jorge, contínuo de profissão, mata sete pessoas, incluindo a mulher e a filha mais velha.

- Morre, com 75 anos, o guitarrista norte-americano Freddie Green, antigo membro da orquestra de Count Basie.

1989 - Morre, aos 36 anos, o piloto Augusto Mendes, num despiste no Rali de Portugal.

1992 - No referendo sobre a independência da Bósnia-Herzegovina, cerca de 60 por cento dos eleitores inscritos disse "sim".

1996 - Morre, com 80 anos, o escritor Vergílio Ferreira, autor de "Para Sempre" Prémio Pen Club e Premio da Crítica, "Manhã Submersa" Prémio Femina, e "Até ao Fim" Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores.

2002 - Entra em vigor a Lei n.º 14/2002, de 19 de fevereiro, que regula o exercício da liberdade sindical e os direitos de negociação coletiva e de participação do pessoal da Polícia de Segurança Pública (PSP).

2003 - O primeiro-ministro, Durão Barroso, apresenta, em Lisboa, o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, que pretende diminuir para metade, até 2010, o número de mortos nas estradas portuguesas.

- Morre, aos 57 anos, o ator Camacho Costa, conhecido do público devido à participação nos programas televisivos "Malucos do Riso" e "Não Há Pai!".

2004 - A criação da Área Metropolitana do Algarve é aprovada pelos 16 municípios da região.

2005 - A Direção-Geral de Saúde ativa o plano de contingência da chamada gripe das aves.

- O Prémio da Crítica da Associação Portuguesa dos Críticos Literários é atribuído à escritora Ana Hatherly pelo livro "O Pavão Negro".

- Metro do Porto. Arranca a construção da Linha E (Violeta), que vai ligar o Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro ao Estádio do Dragão.

2006 - O Congresso Nacional Africano (ANC) vence as eleições autárquicas na África do Sul.

- Morre, aos 51 anos, Fernando Tavares Rodrigues, escritor, sociólogo e jornalista, autor de "O amor (im)possível" e "XXI sonetos de amor".

2007 - O ministro da Saúde, António Correia de Campos, anuncia a nova legislação do tabaco. O fumo nos restaurantes, discotecas e bares com menos de 100 metros quadrados passa a ser proibido; os restaurantes com mais de 100 metros quadrados, podem ter uma área de fumadores nunca superior a 30 por cento do seu espaço.

- As entidades empregadoras passam a ser obrigadas a comunicar às instituições de Segurança Social competentes a admissão de novos trabalhadores, sob pena de serem multadas com coimas entre 100 e 2.500 euros.

- É inaugurada, em Viena, Áustria, a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA), criada em 15 de fevereiro e que substitui com competências alargadas o Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia, constituído em 1988.

- O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau anuncia a criação do Partido Popular Democrático (PPD),liderado pelo atual ministro da Administração Territorial, Bramia Embaló.

- Morre, aos 58 anos, Manuel Galrinho Bento, "homem de borracha", antigo futebolista do Benfica, guarda-redes da seleção portuguesa que conquistou o 3.º lugar no Europeu de França 84.

2009 - Atentado contra as instalações do Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-Bissau. Morre o chefe do Estado-Maior, general Tagmé Na Waié.

- O Partido Rússia Unida, liderado pelo primeiro-ministro Vladimir Putin, vence 79 das 83 regiões da Federação russa nas eleições regionais e municipais. A oposição acusa as autoridades de falsificar os resultados.

2010 - António Domingues de Azevedo é eleito bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas nas primeiras eleições para a instituição.

2011 - O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos delibera que os tribunais portugueses "não foram negligentes" nas decisões tomadas a propósito da investigação da queda da avioneta que vitimou, entre outros, o então primeiro-ministro, Francisco Sá Carneiro, em 1980.

- O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga "por imperativo constitucional" o diploma que simplifica o procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no registo civil, reiterando que o regime aprovado "padece de graves deficiências de natureza técnico-jurídica".

2012 - Morre, aos 68 anos, Lucio Dalla, compositor, cantor e escritor italiano responsável por êxitos internacionais como "Caruso".

2014 - O recurso às forças armadas da Rússia na Ucrânia é aprovado por unanimidade pelo Conselho da Federação (câmara alta do parlamento) em Moscovo, após um pedido nesse sentido apresentado pelo Presidente, Vladimir Putin.

- PSD e CDS-PP assinam o acordo com os princípios para a coligação pré-eleitoral para as eleições europeias, concorrendo como "Aliança Portugal". O social-democrata Paulo Rangel é o cabeça de lista, o centrista Nuno Melo em quarto lugar, sendo o lugar seguinte do CDS o de número 8, ocupado pela desconhecida Ana Clara Birrento.

- Morre, aos 91 anos, Alain Resnais, cineasta francês autor do clássico dos anos 1960 "Hiroshima Meu Amor". Em 1961, arrebatou o Leão de Ouro, em Veneza, com "O Último Ano em Marienbad".

2015 - Morre, aos 64 anos, Amadeu Ferreira, considerado um dos maiores escritores e instigadores do mirandês, a segunda língua oficial em Portugal.

2016 - A primeira lei que criminaliza a violência doméstica entra em vigor na China. A lei foi aprovada pela Assembleia Nacional Popular (ANP) chinesa, órgão máximo legislativo da China, em 27 de dezembro de 2015.

2017 - É libertada a ex-agente da CIA Sabrina de Sousa, de 60 anos, envolvida no rapto do egípcio e radical islâmico Abu Omar, em 2003, em Milão, por decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, após o perdão de um ano na pena concedido pelo Presidente italiano, Sergio Mattarella.

- O Governo britânico perde uma votação na Câmara dos Lordes sobre a lei para ativar a saída do Reino Unido da União Europeia (UE). Um total de 358 membros da câmara alta do parlamento vota a favor de uma proposta de emenda à lei para que o Governo apresente propostas para proteger os direitos dos cidadãos da UE residentes no Reino Unido no espaço de três meses após a ativação do artigo 50.º do Tratado de Lisboa.

- Morre, aos 63 anos, Horácio Franco, antigo piloto português de ralis, oito vezes campeão de Ralis dos Açores e uma vez campeão Nacional de Ralis Produção.

- Morre, aos 73 anos, Tommy Gemmell, antigo jogador de futebol escocês, um dos 'Lisbon Lions' (Celtic FC) que conquistaram a Taça dos Campeões Europeus de futebol de 1967, em Lisboa.

2018 - Morre, aos 85 anos, o cineasta Artur Correia, fundador da Topefilme. Homenageado pelo CINANIMA em 1993 e em 2017, em 2011 recebeu o Prémio de Honra do Festival de Banda Desenhada da Amadora e foi ainda homenageado pela CARTOON PORTUGAL

2020 - Covid-19: Governo das Astúrias, Espanha, confirma primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus na região espanhola: o escritor chileno Luis Sepúlveda.

- O partido Pessoas Comuns e Personalidades Independentes (OLaNO, populista conservador), liderado por Igor Matovic, vence as legislativas na Eslováquia, com o primeiro-ministro, Peter Pellegrini, a reconhecer a derrota da Direção Social-democracia (Smer-SD).

2021 - O ex-Presidente francês Nicolas Sarkozy é condenado a três anos de prisão por corrupção e tráfico de influências. É o segundo chefe de Estado a ser condenado em França, após Jacques Chirac, em 2011.

- A polícia catalã efetua buscas nos escritórios do FC Barcelona, por suspeitas de corrupção, e efetua três detenções, entre as quais do antigo presidente do clube espanhol Josep María Bartomeu.

2022 - O Conselho de Ministros aprova uma resolução que contempla um conjunto de requisitos simplificados para a obtenção de proteção temporária, para refugiados, devido à guerra na Ucrânia. O regime passa a ter a duração inicial de um ano, prorrogável por dois períodos de seis meses, "desde que se mantenham as condições que impeçam o regresso das pessoas" à Ucrânia.

- O PCP vota contra resolução do Parlamento Europeu a condenar a invasão da Ucrânia por entender que "instiga a escalada da confrontação".

2024 - A Standard&Poor's sobe o 'rating' de Portugal de 'BBB+' para 'A-', com perspetiva positiva, com o país a voltar, treze anos depois, a estar entre os níveis 'A' de todas as principais agências.

- Morre, aos 81 anos, Fernando Correia, jornalista e dirigente comunista. Foi jornalista no Diário Popular e no Diário de Lisboa e chefe de redação da revista Seara Nova entre 1970 e o 25 de abril de 1974 e ainda jornalista e subchefe da redação do Avante!, entre maio de 1974 e janeiro de 1986.

- Morre, aos 68 anos, Akira Toriyama, criador de banda desenhada japonês, autor da série 'Dragon Ball'.

- Morre, aos 102 anos, Iris Apfel, designer de interiores norte-americana, especialista em têxteis, participou em projetos na Casa Branca sob a administração de seis Presidentes dos Estados Unidos.

2025 - O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anuncia que a empresa familiar Spinumviva passará a ser "totalmente detida e gerida pelos filhos", deixando a mulher de ser sócia gerente, e que irá mudar de sede.

PENSAMENTO DO DIA: