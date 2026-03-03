Até ao meio-dia, 60 voos cancelados e três divergidos

A forte ventania que se faz sentir esta terça-feira, dia 3, tem condicionado fortemente a operação no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

Até ao meio-dia estavam cancelados 60 voos — 30 chegadas e 30 partidas — acrescidos de três aeronaves que tiveram de divergir. Ao final da manhã, encontravam-se cinco aviões em rota para a Madeira, um deles em espera ao largo do arquipélago.

Antes das 10h00, seis aeronaves conseguiram aterrar em Santa Cruz, todos os que tentaram realizar a viagem esta manhã, tendo partido antes das 11h00.

O primeiro movimento a enfrentar dificuldades foi um avião da Ryanair proveniente do Porto, que, depois de algumas voltas de espera ao largo da costa norte, acabou por divergir após as 11h30. Próximo do meio-dia, um voo da SATA regressou a Ponta Delgada, nos Açores, depois de vários círculos de espera. Também o ATR da Binter que tinha ido ao Porto Santo acabou por voltar a aterrar na Madeira, elevando para três os voos divergidos na manhã de hoje.

Uma aeronave da easyJet Europe, que voava desde Berlim, regressou à Alemanha ao passar território francês, sendo posteriormente canceladas as respectivas ligações de chegada e partida.

Espera-se que o número de voos cancelados venha a aumentar ao longo do dia. Esta manhã, foi ainda registada uma rajada de vento de 102 km/h no Caniçal/Ponta de São Lourenço.