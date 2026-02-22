Milhares já enchem Santana

É dia de sol em Santana e, neste início de tarde, já são milhares as pessoas que enchem o centro da cidade nortenha para assistir à Festa dos Compadres 2026.

Muitos visitantes chegaram em excursão, sendo já visível a presença de dezenas de autocarros estacionados na periferia, sinal da forte adesão ao evento que marca o encerramento do Carnaval deste ano.

O ponto alto da Festa dos Compadres acontece durante a tarde deste domingo com um programa que volta a colocar a tradição e a crítica popular no centro das atenções.

Os festejos arrancam com os cortejos que percorrem as principais ruas da cidade. Primeiro sai à rua o Cortejo Folião, que traz cor, música e irreverência, seguido do Cortejo Etnográfico, evocando usos e costumes de outros tempos ao coração de Santana.

Mais tarde, as atenções concentram-se na Praça da Cidade, onde se instala o habitual “tribunal”. É ali que a sátira social ganha voz, num julgamento simbólico que tem como ponto alto a leitura da sentença dos Compadres. A encenação culmina com a tradicional queima do compadre e da comadre, momento que assinala o desfecho da festa.

Excepcionalmente, este ano a Festa dos Compadres encerra o Carnaval, em vez de o abrir, como manda a tradição, devido à realização da segunda volta das eleições Presidenciais, a 8 de Fevereiro.