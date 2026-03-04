Banda Municipal de Santana apresenta programa do centenário

A Banda Municipal de Santana apresentou no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santana, o programa oficial das comemorações do seu centenário, assinalando 100 anos de história ao serviço da música, da cultura e da comunidade de Santana e da Região.

A sessão contou com a presença do director regional da Cultura, Medeiros Gaspar, em representação do presidente do Governo Regional, do presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, e do presidente da Banda Municipal de Santana, José Carlos Abreu, entre outras entidades.

Na ocasião, José Carlos Abreu sublinhou o significado da efeméride para a instituição e para a comunidade: “Celebrar 100 anos não é apenas assinalar uma data. É honrar gerações de músicos, maestros, dirigentes e colaboradores que, ao longo de um século, mantiveram viva esta instituição”, afirmou, acrescentando que o centenário representa “100 anos de música, de dedicação voluntária, de aprendizagem e de serviço à comunidade”.

O programa comemorativo inclui diversas iniciativas ao longo do ano. Entre os momentos principais destaca-se a sessão solene evocativa a 4 de Abril, data da fundação da banda, ocasião em que será apresentado o livro do centenário, da autoria de Sónia Franco.

Outro dos pontos altos será o concerto com a soprano Sofia Escobar, integrado no Festival “A Norte”, agendado para 16 de agosto. Está igualmente previsto o primeiro desfile de bandas filarmónicas centenárias da Região, marcado para 10 de Outubro, em Santana.

As comemorações incluem ainda conferências, exposições, concertos e homenagens institucionais, envolvendo antigos executantes, dirigentes, emigrantes e diversos parceiros institucionais e privados.

O Município de Santana associou-se desde o primeiro momento às celebrações, nomeadamente através do apoio ao livro comemorativo e da integração de algumas iniciativas na programação cultural do concelho. Também o Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, apoia a concretização das atividades previstas.

As celebrações prolongam-se ao longo de todo o ano, culminando em Dezembro com um concerto de Natal que assinalará o encerramento das comemorações do centenário da Banda Municipal de Santana.