Quinta-feira com muitas nuvens e aguaceiros a Norte

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu geralmente muito nublado e aguaceiros, em especial na vertente Norte e nas terras altas, diminuindo gradualmente de frequência a partir da tarde.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a ocorrência de vento moderado a forte (25 a 45 km/h) de Nordeste, com rajadas até 65 km/h, soprando forte (35 a 50 km/h), com rajadas até 80 km/h, nas terras altas.

Os termómetros deverão chegar aos 19ºC de máxima na Madeira, 18ºC no Porto Santo. Já as mínimas serão de 14ºC em ambas as ilhas.

No Funchal, o cenário deverá ser um pouco diferente. É esperado céu geralmente muito nublado e aguaceiros, mais prováveis até ao final da manhã. O vento será fraco, inferior a 15 km/h.

No mar, na costa Norte, conte com ondas de Noroeste com 4 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros. Na costa Sul são esperadas ondas de Oeste/Sudoeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.