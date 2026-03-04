Agitação marítima mantém-se na noite de quinta para sexta-feira

As previsões de agitação marítima forte que se fará sentir na costa Norte da ilha da Madeira e em toda a ilha do Porto Santo, durante a noite de amanhã para sexta-feira, já motiva um aviso amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo, tanto para a costa Norte da Madeira, como para o Porto Santo, vigora entre as 21 horas de quinta-feira, dia 5, e as 12 horas de sexta-feira, dia 6. São esperadas ondas de Noroeste com 4 metros.